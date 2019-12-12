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رياضة

3 أندية أوروبية تخطط لـ خطف صفقة الأهلي وقاهر الزمالك

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:35 م
صدى البلد
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منتصرالرفاعى
تلقى الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى 3 عروض من أندية أوروبية للحصول على خدماته فى فترة الإنتقالات الشتوية يناير المقبل.

وعلم صدى البلد أن أندية مازيمبي الكونغولي وبازل السويسرى وأندرلخت البلجيكى ترغب فى الحصول على خدمات موليكا الذى سجل هدفين فى فوز فريقه الكونغولى على الزمالك بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف التونسي توفيق خالد مدير أعمال جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى عن وجود 3 أندية أوروبية تتفاوض للحصول على خدمات اللاعب في يناير المقبل مشيرا إلى أن تركيز اللاعب ينصب على فريقه لمساعدته على استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا وفي نهاية الموسم سيتم حسم وجهته المقبلة".

وسجل موليكا 4 أهداف في أول جولتين بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا في شباك الزمالك المصري وزيسكو الزامبي.

وعن إمكانية رحيل اللاعب للدوري المصري، استبعد وكيل اللاعب الأمر بقوله المسألة أصبحت شبه مستحيلة .. اللاعب يملك عروضا أوروبية مغرية وهدفه الرحيل لأوروبا مع الموسم الجديد لتقديم مستويات طيبة.

وكان الأهلي المصري قد دخل في مفاوضات من قبل لضم جاكسون موليكا قبل بداية الموسم الحالي عارضا مليونا ونصف المليون دولار إلا أن إدارة مازيمبى تمسكت بالحصول على 2.3 مليون دولار للتفريط فى هداف الغربان الكونغولية .
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