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فن

رامز جلال ينفذ مقلب جديد فى محمد هنيدى.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:50 م
أحمد البهى
نشر الفنان محمد هنيدى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " ، فيديو له أثناء تعرضه الى مقلب من الفنان رامز جلال ، حيث حرص الأخير ، على التواجد فى مكان لا يراه " هنيدى " ، ليقوم بخداعه.

وعلق هنيدى على الفيديو قائلاً: "رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب وأنا أقول وصل بدري ليه" .


ومن المقرر أن يستأنف محمد هنيدي بعد عودته للقاهرة العمل على فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته.

وتم تأجيل تصوير الفيلم، لانشغال محمد هنيدى بتقديم عرضه المسرحي "3 أيام في الساحل" بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، مستعينا بتقنيات الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع".
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