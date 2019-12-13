أشتري البضائع ثم أقوم ببيعها بالتقسيط فهل ذلك حرام ؟ الإفتاء توضح

أشتري البضائع ثم أقوم ببيعها بالتقسيط فهل ذلك حرام ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر موقع دار الإفتاء المصرية.



وأجاب عبد السميع، قائلاً: أنه يجوز لك أن تشتري وتمتلكِ ثم تبيعين بالتقسيط ولا مانع من ذلك وليس حرام، وبالنسبة لأنك تأخذيين مكسب 30 % فهذه النسبة حلال ولا شيء فى ذلك.



حكم البيع بالتقسيط

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع والشراء بقصد الربح بالتقسيط جائز شرعًا.



وأضاف الوردانى، خلال إجابته على سؤال «حكم البيع بالتقسيط؟»، أن البيع هذا جائز وهذا نوع من أنواع البيع بالتقسيط، وليس معنى أن الشخص يكون تاجرا أن يكون لديه محل ليبيع ويشترى فيه، فالتجارة هى الشراء والبيع بقصد الربح.



وأشار إلى أن بعض الناس الذين لا دراية لهم بالفقه يجعلون البيع بالتقسيط بيعتين في بيعة واحدة فهذا غير صحيح لأن البيع بالتقسيط ليس بيعتين فى بيعة واحدة فهو يعرض عليك أن يبيع لك نقدًا او يبيع لك بالأجل فيختار المشتري بالأجل فيكون هذا بيع صحيح وهو من بيوع التقسيط وليس فيه اي شيء.



حكم البيع بالتقسيط

ورد سؤال للدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم البيع بالتقسيط مقابل 25 % زيادة.



قال "الورداني" خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، إن البيع والشراء بقصد الربح بالتقسيط جائز شرعا، والـ 25 % المدفوعة لا شيء فيها مادام قصده الربح.



وأشار إلى أن الأمر يكون فيه عرضا على المشتري، إما أن يبيع لك نقضًا، أو يبيع بالآجل وليس في الأمر أي شبهة.