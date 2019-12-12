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فن

شاهد.. محمد رمضان ينشر فيديو لـ جوهرة ترقص فيه على أغنية مافيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:24 م
قسم الفن
نشر الفنان محمد رمضان فيديو للفنانة جوهرة وهي تغني اغنية "مافيا" على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".

وظهرت "جوهرة في الفيديو وهي ترقص على اغنية "مافيا" من داخل سيارة.

ومن ناحية اخرى طرح محمد رمضان اغنية "السلطان" التي تم تصويرها في المغرب وحققت نجاحا كبيرا.

كما يستعد "رمضان" لطرح اغنية "يلا نسهر" المقرر طرحها خلال الايام المقبلة.

يذكر أن رمضان يستعد، للتعاون مع المطرب الفرنسي ميتر جيمس، في دويتو غنائي من المفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
شاهد.. محمد رمضان ينشر فيديو لـ جوهرة ترقص فيه على أغنية مافيا
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