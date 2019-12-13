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سيارات

عروض التقسيط.. آخر صيحات الوكلاء لبيع السيارات في مصر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:02 م
شانجي M50
شانجي M50
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اشرف عطية
أكدت شركة بودي كار وكيل سيارات شانجي في مصر أنها توفر سياراتها التي تأتي باستهلاك وقود اقتصادي للغاية في ظل ارتفاع أسعار البنزين، وقالت أنها توفر لفترة محدودة تقسيط سيارتها شانجي M50 العائلية 8 راكب بأسرع إجراءات بنكية فى مصر وبعرض يشمل:

مقدم يبدأ من 46,000 ألف جنيه

المقدم شامل المصاريف الإدارية و التأمين لمدة سنة لأصحاب السجلات التجارية أو الموظفين. 

أو قسط يصل الى 2850 جنيها في الشهر بصورة البطاقة.

السيارة مقبولة لدى شركات نقل الأفراد و المواصلات.

هذا العرض سارى لفترة محدودة.
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