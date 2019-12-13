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تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:57 م
ملكة جمال العرب مصر
ملكة جمال العرب مصر 2020
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آية التيجي
بحفل ضخم بقاعة الأوبرا نادي ايروسبورت تم تتويجً المصريه نورهان احمد miss arab world Egypt-2020 بينما حصلت تقي عادل علي الوصيفه الاولى ومروه حزين الوصيفة الثانية برئاسة دكتورة حنان نصر، ضمن مسابقة ملكة جمال العرب مصر 2020، والتي ضمت ١٤ متسابقة من مصر.

وتضمنت لجنة التحكيم من الاْردن الدكتور محمود درس والدكتور ظافر الدجاني، وخبيرة التجميل رانيا عبد الرحيم، ومصممة الأزياء الأردنية آيات الزعبي، ونجمة الجزائر مريم حليم، وملكة جمال العرب مصر ٢٠١٩ يمنى سعيد.

وقدمت المشاركات عرض أزياء لمصمم الأزياء السوري ياسر حربيه وثم عرض لمصممة الازياء الجزائريه محاسن حرز الله التي أبهرت الجميع بملابسها للزي النيلي الجزائري وجاء عرض مصممة الازياء الاردنيه ايات الزعبي للتوب فايف وقد قدمت ياسمين جمال أغنيتين هم عين وصابتنا وأحلى وحده كما غنت نجمة اراب ايدول هبه يوسف هو انت مصدق وكما غنت هدير نبيل بإطلالة مميزة أغنيتين واختتم الغناء مطربة الجزائر مريم حليم وقد قدم الحفل الاعلامي كريم اسامه، والإعلامية ياسمين سيف الدين والتي أهدتها المسابقة لقب المذيعة الأكثر أناقة لعام ٢٠٢٠ .

وكان من حضور الحفل النجم رامي وحيد ومني ممدوح ومنه جلال والإعلامي طارق الشناوي والإعلامي عمر طاهر وسيدة الاعمال الاردنية رغد المحارب، والاعلاميه حنان حسين.

كما قدمت مصممة الأزياء رغده حسن فستانا مميزا جدا لملكة جمال العرب مصر يمنى سعيد، وقد أشرف على إطلالات المتسابقات طارق سعد وشريف عابدين وصلاح حداد، وقد نفذ الحفل المدير التنفيذي للمسابقة وليد التلباني والمستشار الاعلامي ياسر حماية.
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
تفاصيل حفل ملكة جمال العرب مصر 2020.. ومن المصرية الفائزة باللقب .. صور
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