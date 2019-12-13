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أخبار العالم

إيفانكا ترامب تصل قطر.. ما السبب؟

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:55 م
إيفانكا ترامب في
إيفانكا ترامب في قطر
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قسم الخارجي
وصلت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

أعلنت إيفانكا وصولها للدوحة بصور على صفحتها بموقع "فيسبوك".

من المقرر أن تشارك إيفانكا في مؤتمر دولي يعقد في قطر هذا الأسبوع، كما تلتقي ايفانكا بمسؤولين قطريين على خلفية مشاركتها في "منتدى الدوحة" رفقة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

ويعقد "منتدى الدوحة" الدبلوماسي السنوي في 14 و15 ديسمبر في العاصمة القطرية، وعادة ما يشارك فيه عدد من المسؤولين.

وتظهر إيفانكا في الصور المنشورة على صفحتها فور وصولها للدوحة حيث كان في استقبالها عدد من المسؤولين القطريين.

وكانت إيفانكا رافقت والدها دونالد ترامب في عام 2017، في أول رحلة خارجية له إلى المملكة العربية السعودية.
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