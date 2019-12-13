إحدى المشاركات في منتدى الشباب: كنت أظن شرم الشيخ للسياحة فقط | فيديو

قالت إحدى الفتيات المشاركات في مؤتمر«شباب العالم» الذي يقام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، إنها كانت تظن أن شرم الشيخ مدينة للسياحة فقط.



وتابعت ، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لديها أصدقاء كثيرين قاموا بالاشتراك في النسخ السابقة من مؤتمرات الشباب في شرم الشيخ.



وأضافت أنها كانت تشارك في أحد المشروعات الدولية وأحد المشاركين أبلغها بوجود منتدى جيد جدا سيعقد في مصر في مدينة شرم الشيخ وقامت بالاشتراك في المنتدى.