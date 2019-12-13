ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إحدى المشاركات في منتدى الشباب: كنت أظن شرم الشيخ للسياحة فقط | فيديو

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:06 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قالت إحدى الفتيات المشاركات في مؤتمر«شباب العالم» الذي يقام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، إنها كانت تظن أن شرم الشيخ مدينة للسياحة فقط.

وتابعت ، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لديها أصدقاء كثيرين قاموا بالاشتراك في النسخ السابقة من مؤتمرات الشباب في شرم الشيخ.

وأضافت أنها كانت تشارك في أحد المشروعات الدولية وأحد المشاركين أبلغها بوجود منتدى جيد جدا سيعقد في مصر في مدينة شرم الشيخ وقامت بالاشتراك في المنتدى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطار منتدى شباب العالم يصل محطته الثانية في كوريا الجنوبية| صور

300 ألف سجلوا أسماءهم.. إغلاق باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم يزين طائرات مصر للطيران

شباب العالم يتوافدون علي مدينة السلام للمشاركة في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم..صور

الكومي: منتدى شباب العالم فرصة لتبادل وجهات النظر بين المشاركين

الليلة.. انطلاق مسرح شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة السلام شرم الشيخ..عروض إبداعية ..ومسرحية موسيقية كوميدية يقدمها شباب المبدعين

ترشيحاتنا

سفارة السعودية بالقاهرة تكشف كواليس مقتل سعودي وسرقته في النزهة

واقعة نادرة | ولادة قطة برأسين تثير دهشة رواد الإنترنت | شاهد

تتحبس ولا تتعالج | طبيب يكشف مصير الأم المعتدية على ابنها بالضرب

شجاعة سائق سيارة أنابيب بوتاجاز تنقذ حياة أهالي قرية بالغربية| صور

فى عيد ميلاد تحية الأنصاري.. أجبرها السرطان على الابتعاد عن الفن وتوفيت بذبحة صدرية

سليم 100% .. الأهلي يرد على المشككين في صفقة التعاقد مع كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة نادرة | ولادة قطة برأسين تثير دهشة رواد الإنترنت | شاهد

تصرف غريب من أم بحفل زفاف ابنتها يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

سيدة المعاطف.. استوحي استايل الجاكيت الشتوي من أناقة ميلانيا ترامب