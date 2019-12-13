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أخبار البلد

الروبوت صوفيا تبعث رسالة حب وسلام من منتدى شباب العالم.. فيديو

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:58 م
صدى البلد
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محمد صبرى – معتز الخصوصى - كريم جمال – آيات أحمد
بعثت الروبوت الشهيرة صوفيا برسالة حب وسلام من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، حيث كانت تتجول في أروقة مركز المؤتمرات الدولي.

وتجولت صوفيا فى كل المناطق تقريبًا وهي ترسل إشارات بيديها فى تعبير عن الحب والود تجاه المصريين، حيث ستقدم غدًا فعاليات مؤتمر شباب العالم فى النسخة الثالثة له.

وشهدت جولة صوفى حضورا طاغيا من معظم شباب العالم بثقافات وبلاد مختلفة، حيث حاولوا التقاط الصور التذكارية مع الروبوت الأشهر فى العالم حاليًا.

وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذي يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا و يعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية،

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق يوم السبت المقبل فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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