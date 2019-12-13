بعد ساعات من الرعب | الكشف عن فصيلة حيوان المعابدة بأسيوط وقتله

بعد ساعات من الرعب عاشها أهالي قرية المعابدة بأسيوط ، بسبب صورة الحيوان الغريب الذي يشبه الأسد ، تم الكشف عن هوية الحيوان اليوم.



ونجح اهالى قرية المعابدة بأسيوط فى قتل الكلب الذي ظهر أعلى قمة الجبل وبين الزراعات والذي كان شبيها بالأسد، وأثار الرعب بين الأهالي أثناء لعب الكرة في مركز الشباب.



وأكد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، أن الأهالي تمكنوا من قتل كلب الذي ظهر بقمة الجبل وبين الزراعات يشبه في اللون الأسد، مشيرا إلي أنه لم يتلق أي بلاغات من الأهالي تفيد بعقر الكلب لابنائهم او التعدى على المواشي.



وشهدت الواقعة سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث قاموا بنشر بوستات ساخره ومنها " الاسد وصل قلته " ويقصدون بها وصول الأسد منطقة قلته بمدينة أسيوط ، وقام آخرون بنشر بوستات " الأسد وصل سيتي " ويقصدون بها منطقة ستي بمدينة أسيوط ، للسخرية من الواقعة.



كانت البداية عندما شاهد عدد من شباب قرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب في أسيوط حيوانا غريبا أعلى الجبل الشرقي اثناء تواجدهم بمركز الشباب وقاموا بالتقاط صور له مؤكدين انه " أسد " .



وأكد حسين طه أحد شباب قرية المعابدة انه اثناء لعبه واصدقائه بمركز الشباب شاهدوا اسدا أعلى الجبل فقاموا بالتقاط صور له ولكن كانت بعيدة فاعتلوا سور مركز الشباب ولكن كان الاسد ابتعد الى اعلى الجبل واختفى في المقابر وخرج بعدها بفترة ولكن كان بعيدا جدا.



وقال علي منصور عضو لجنة مصالحات القرية ان مجموعة من الشباب أثناء تواجدهم بمركز شباب القرية أسفل الجبل الشرقي شاهدوا اسد اعلى الجبل وقاموا بالتقاط صور له وبعد لحظات اختفى من مكانه ويواصل شباب القرية البحث في الجبل عنه خوفا من نزول القرية .



ومن جهته قال تاج ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، أن الصور الملتقطة لكائن يشبه الأسد بعيدة وغير واضحة، كما أن المنطقة الجبل الشرقي لم يتم رصد أي حالات إصابة أو تعد من أي كائن أو حيوان مفترس بالمنطقة؛ مشيرا إلي انه تم التواصل مع مديرية الطب البيطري والتي افادت بان الأسود لا تعيش منفردة ولكن تعيش كقطيع ومن الصعوبة تواجدها بالمنطقة.



وأكد رئيس مركز ومدينة أبنوب، على إخطار مأمور مركز شرطة أبنوب، بالواقعة وإرسال دورية أمنية لتمشيط المنطقة حفاظا علي أرواح المواطنين، مشيرا إلي أن المنطقة مأهولة بالسكان ويوجد بها مركز شباب المعابدة الرياضي ولم يتم تلقي أي شكاوي من الأهالي .



فيما نفى مكتب إعلام محافظة أسيوط في بيان له كل ما تم نشره على المواقع الالكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن ظهور أسد ببعض الزراعات بإحدى قرى مركز أبنوب او لجثته – على حد وصفهم - مجرد "اشاعة".



جاء ذلك بناء على تكليف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واستمرارًا لجهود المكتب الإعلامي للمحافظة في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات .



وأشار البيان إلى أنه فور رصد انتشار بعض الشائعات على بعض المواقع الالكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ونشر صور بدون أية ادلة على صحتها وعلى الفور تم التواصل مع رئيس مركز ومدينة أبنوب ، تاج الدين جلال ، والذى أكد أنها مجرد شائعات ولا يوجد لها أى أساس من الصحة ولا توجد أية شكاوى من الأهالي بجميع قرى المركز من ظهور أية حيوانات غريبة أو حيوان شبيه بالأسد لافتًا إلى أنها مجرد صور غير موثقة ومجهولة المصدر وغير واضحة الملامح تم نشرها على أحد صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتناقلتها منها بعض المواقع الالكترونية.



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