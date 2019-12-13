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توك شو

رئيس شرم الشيخ: لدينا خطط جديدة لتطوير المناطق السياحة بالمدينة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:59 م
رئيس مدينة شرم الشيخ
رئيس مدينة شرم الشيخ
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توك شو
قال رئيس مدينة شرم الشيخ، اللواء محمود السولية، إن منطقة خليج نعمة في شرم الشيخ قبلة للسياحة العربية والعالمية، فضلا عن وجود مجموعة كبري من الفنادق المتميزة.

وتابع "محمود السولية"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد موسي" في برنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن مدينة شرم الشيخ تحضن عدد كبير من العاملين بها، الخاصة بأعمال التزين وتحسين المظهر الجمالي للمدينة.

وأضاف، أنهم خططوا لتطوير المظهر الحضاري للمدينة، فضلا على وضع ضوابط كبرى لتنظيم المدينة بشكل اكبر وأرقى تناسب المدن السياحة العالمية.

ونوه إلى أنهم يخططون لعمل ممشي سياحي داخل المدينة بطول 4 كيلومتر، من مراعاة حارة الخدمات الخاصة بـ الإسعاف، المطافي والمواد الغذائية.

وتابع رئيس مدينة شرم الشيخ، اللواء محمود السولية، أنهم يراعون وضع الكثير من مناطق الإنتظار داخل المدينة، لتفادي مشاكل الازدحام المروري داخل مدينة شرم الشيخ.
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