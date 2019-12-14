بمشاركة 33 دار نشر.. تنمية الصادرات تنظم المشاركة المصرية بمعرض جدة الدولي للكتاب

قامت هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب، بتنظيم المشاركة المصرية في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب 2019، بمشاركة 33 دار نشر في مختلف المجالات، حيث يقام الجناح المصرى على مساحة 534 مترا مربعا بأرض المعارض بجدة.



وقال الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن معرض جدة الدولي للكتاب يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الكتب والمستلزمات التعليمية، مشيرًا إلى أن المعرض يقام خلال الفترة من 11-21 ديسمبر الجارى وافتتحه الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.



وأضاف الدكتور عبد العزيز الشريف أن الاهتمام بالمعارض الخارجية للكتاب المصرى يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لصناعة النشر في مصر والعمل على الترويج للكتاب المصرى من خلال آلية المعارض الخارجية، مشيرًا إلى أن المشاركة في معرض جدة تستهدف الترويج للكتاب المصرى في السعودية، خاصة أنها تعد ثانى دولة مستوردة للكتاب المصرى بنسبة 10% من صادرات الكتب العربية، كما أن منطقة الخليج العربى تعد أكثر المناطق جذبا للكتاب المصرى، حيث تستورد 30% تقريبا من الكتاب المصرى.



وأوضح أن الدورة الحالية لمعرض جدة، تقام على مساحة 30 ألف متر مربع ويشارك بها أكثر من 400 دار نشر من 40 دولة عربية وأجنبية لعرض ما يقرب من 350 ألف كتاب، ومن المتوقع أن تحظى بمشاركة أكثر من 475 ألف زائر، مشيرًا إلى أن المعرض شاركت به كبريات دور النشر العربية والدولية ويتضمن الكتب الأكاديمية والثقافية والعلمية والأدبية والدينية، بالإضافة إلى كتب الطفل والوسائط المعرفية والكتب الإلكترونية.



من جانبها، قالت إيمان رفعت، مدير الجناح المصرى، إن المعرض يعد أحد الفعاليات المهمة التي تستقطب عددا كبيرا من دور النشر من مختلف دول العالم، مما يتيح الفرصة للشركات المصرية ودور النشر في الوصول إلى أبرز بوابات النشر العالمية للكتاب في دول الخليج والشرق الأوسط.



وأضافت أنه خلال أيام المعرض، ستقام أمسيات مختلفة بالإضافة لورش عمل متنوعة في جوانب التصوير الضوئي وتنمية مهارات وثقافة الطفل والكتابة الإبداعية للأطفال، بجانب النشر الإلكتروني، كما سيضم المعرض متحفا للفنون يشمل جناح الفن التشكيلي وجناح الخط العربي وجناح التصوير الضوئي.

