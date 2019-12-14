الرياضة والفيتامينات.. 8 نصائح فعالة لزيادة وزن الجنين أثناء الحمل

بمجرد أن تكتشف المرأة أنها حامل، من المهم أن تلتفت إلى نظامها الغذائي وتهتم بممارسة الرياضة، بالإضافة إلى أنها عليها الالتزام بأسلوب حياة صحي لتحقيق النمو والتطور الأمثل لطفلها والذي لم يولد بعد، حيث ترغب كل أم في إنجاب طفل سليم، وإحدى أهم المعلومات التي تساعدك في معرفة صحة طفلك هي وزن الجنين.
قد تتساءل الأمهات عن كيفية زيادة وزن طفلها قبل أن يولد ويواجه العديد من المشكلات، وفيما يلي ووفقا لما جاء في موقع parenting، اتبعي هذه النصائح لزيادة وزن الجنين خلال الحمل، وأهمها:
1- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن:
النظام الغذائي يلعب أهم دور في الحمل، ويجب أن يتضمن الفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة واللحوم والدواجن في نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في زيادة وزن الجنين.
2- تناول المكسرات والفواكه الجافة:
اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يضم أيضا المكسرات والفواكه الجافة، ويمكنك أن تأكل اللوز والمشمش والتين والجوز والفواكه الجافة الأخرى.
3- الحصول على فيتامينات بعد الشهر الثالث:
الحصول على الفيتامينات فور حدوث الحمل وفي الشهور الأولى تساهم في نمو وتطور طفلك بشكل صحي، وتساعد هذه الفيتامينات طفلك على اكتساب وزن مناسب، لذا يجب أن تتناول هذه الفيتامينات بانتظام لزيادة وزن الجنين بشكل مثالي أثناء الحمل.
4- شرب الكثير من السوائل:
ويجب شرب كميات كافية من السوائل لتجنب أي نوع من الجفاف اثناء الحمل، حيث إن الجفاف في الحمل قد يؤدي إلى بعض المضاعفات الطبية الخطيرة، ويمكن أن تحصلي على السوائل من عصائر الفاكهة أو عصائر الخضار أو الحليب أو اللبن أو الماء للحفاظ على الجسم رطبًا.
5- الحصول على الراحة:
من المهم جدًا للمرأة الحامل أن تحصل على قسط كبير من الراحة، حيث إن الإفراط في الجهد أو الضغط غير الضروري قد يؤثر على نمو الجنين، لذا حاولي الحصول على 8 ساعات من النوم دون انقطاع للحفاظ على مستويات الطاقة الخاصة بك.
6- البعد عن التوتر والعصبية:
ويمكن أن يؤثر أي نوع من التوتر والقلق على صحة طفلك الذي لم يولد بعد، وقد تؤدي النوبات العاطفية الناتجة عن الإفراط في الأكل أو قلة الأكل أو اتخاذ خيارات غذائية خاطئة في ضرر كبير على وزن الطفل وصحة الجنين.
7- ممارسة الرياضة الخفيفة:
ويمكن لـ ممارسة بعض الرياضات الخفيفة، مثل بعض اليوجا، أو التأمل أن تساهم في حصول الطفل على صحة جيدة، ووزن صحي خلال فترة الحمل.
8- التوجيه الطبي:
سيقوم طبيبك بإرشادك في حالة عدم اكتساب طفلك للوزن الكافي، وقد يُطلب منك تناول مكملات إضافية أو إجراء تغييرات غذائية لزيادة وزن الجنين.
قد تتساءل الأمهات عن كيفية زيادة وزن طفلها قبل أن يولد ويواجه العديد من المشكلات، وفيما يلي ووفقا لما جاء في موقع parenting، اتبعي هذه النصائح لزيادة وزن الجنين خلال الحمل، وأهمها:
1- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن:
النظام الغذائي يلعب أهم دور في الحمل، ويجب أن يتضمن الفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة واللحوم والدواجن في نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في زيادة وزن الجنين.
2- تناول المكسرات والفواكه الجافة:
اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يضم أيضا المكسرات والفواكه الجافة، ويمكنك أن تأكل اللوز والمشمش والتين والجوز والفواكه الجافة الأخرى.
3- الحصول على فيتامينات بعد الشهر الثالث:
الحصول على الفيتامينات فور حدوث الحمل وفي الشهور الأولى تساهم في نمو وتطور طفلك بشكل صحي، وتساعد هذه الفيتامينات طفلك على اكتساب وزن مناسب، لذا يجب أن تتناول هذه الفيتامينات بانتظام لزيادة وزن الجنين بشكل مثالي أثناء الحمل.
4- شرب الكثير من السوائل:
ويجب شرب كميات كافية من السوائل لتجنب أي نوع من الجفاف اثناء الحمل، حيث إن الجفاف في الحمل قد يؤدي إلى بعض المضاعفات الطبية الخطيرة، ويمكن أن تحصلي على السوائل من عصائر الفاكهة أو عصائر الخضار أو الحليب أو اللبن أو الماء للحفاظ على الجسم رطبًا.
5- الحصول على الراحة:
من المهم جدًا للمرأة الحامل أن تحصل على قسط كبير من الراحة، حيث إن الإفراط في الجهد أو الضغط غير الضروري قد يؤثر على نمو الجنين، لذا حاولي الحصول على 8 ساعات من النوم دون انقطاع للحفاظ على مستويات الطاقة الخاصة بك.
6- البعد عن التوتر والعصبية:
ويمكن أن يؤثر أي نوع من التوتر والقلق على صحة طفلك الذي لم يولد بعد، وقد تؤدي النوبات العاطفية الناتجة عن الإفراط في الأكل أو قلة الأكل أو اتخاذ خيارات غذائية خاطئة في ضرر كبير على وزن الطفل وصحة الجنين.
7- ممارسة الرياضة الخفيفة:
ويمكن لـ ممارسة بعض الرياضات الخفيفة، مثل بعض اليوجا، أو التأمل أن تساهم في حصول الطفل على صحة جيدة، ووزن صحي خلال فترة الحمل.
8- التوجيه الطبي:
سيقوم طبيبك بإرشادك في حالة عدم اكتساب طفلك للوزن الكافي، وقد يُطلب منك تناول مكملات إضافية أو إجراء تغييرات غذائية لزيادة وزن الجنين.