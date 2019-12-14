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تكنولوجيا

7 هواتف آيفون في 2020.. وسعر مفاجأة لـ iPhone SE 2.. فيديو وصور

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:01 م
7 هواتف آيفون في
7 هواتف آيفون في 2020
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رشا عبد الوهاب
مفاجآت جديدة من شركة آبل Apple الأمريكية في 2020 حيث من المتوقع أن تطلق 7 هواتف آيفون iPhones، منها هواتف تعمل على شبكات الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G من طرازات آيفون 12 iPhone 12، إلى جانب الهاتف الذي طال انتظاره آيفون سي إيه iPhone SE.

وكشف جون زانج الباحث في شركة روزنبلانت الأمنية في تسريبات لموقع Apple Insider عن تفاصيل الهواتف الجديدة في إخطار خاص إلى المستثمرين. 

وذكر الإخطار أن iPhone SE 2، وهو النموذكج الأكثر تطورا من iPhone SE الذي تم إطلاقه في 2016، سوف يتم إطلاقه في مارس 2020.

وتم تسريب أن الهاتف الجديد سيحتوي على شاشة LCD بحجم 5.1 بوصة، وكاميرا خلفية واحدة وأحدث رقاقة A13 من آبل، كما سيتم استخدام خاصية التعرف بخاصية اللمس TouchID كخاصية مميزة أكثر من التكنولوجيا الأحدث بخاصية التعرف على الوجه FaceID، ومزود بخاصية الجيل الرابع وليس الخامس. 

ومن المتوقع أن يكون هذا الهاتف الأرخص في العام المقبل حيث أشار المحلل مينج تشي كيو أن سعره سيبلغ حوالي 6431 جنيها. 

بينما من المتوقع إطلاق هواتف iPhone 12 في سبتمبر المقبل، حيث ستتضمن ثلاثة هواتف تعمل بخاصية الجيل الخامس، وهي على التوالي آيفون 12 برو جي 5 - جهاز iPhone 12 Pro 5G بحجم 5.4 بوصة و iPhone 12 Pro Plus 5G بحجم 6.1 بوصة وiPhone 12 Pro Max 5G بحجم 6.1 بوصة.

سيكون هناك أيضا 3 موديلات تعمل بالجيل الرابع آيفون 12 حجمه 6.1 بوصة، iPhone 12 Pro 4G حجمه 5.4 بوصة، و12 Pro Plus 4G حجمه 6.1 بوصة. 

وتقدر روزسنبلات أن أجهزة iPhone المزودة بتقنية 5G ستكلف حوالي 200 دولار أكثر من نظيراتها في شبكات 4G.

ورجحت أن آبل سوف تبيع 20 مليون هاتف من الجيل الخامس خلال العام المقبل، لكن أجهزة آندرويد من الجيل الخامس سوف تأخذ حصة أكبر منن السوق في بداية العام المقبل.
7 هواتف آيفون في 2020.. وسعر مفاجأة لـ iPhone SE 2.. فيديو وصور
7 هواتف آيفون في 2020.. وسعر مفاجأة لـ iPhone SE 2.. فيديو وصور
7 هواتف آيفون في 2020.. وسعر مفاجأة لـ iPhone SE 2.. فيديو وصور
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