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سيارات

أسعار فورد ford اليوم في مصر بعد التخفيض الأخير

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:45 ص
فورد فيوجن
فورد فيوجن
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اشرف عطية
تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وأصبحت في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات.

وفي هذا التقرير نستعرض اسعار فورد اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.

اسعار السيارات

فورد فيستا تبدأ من 230.000 حتى 375.000 الف جنيه لأعلى فئة.
ford fiesta

فورد ايكو سبورت تبدأ من 270.000 حتى 360.000 ألف جنيه لأعلى فئة.
ford ecosport


فورد كوجا تبدأ من 457.500 حتى 607.500 الف جنيه لأعلى فئة.
ford kuga

فورد فيوجن تبدأ من 425.000 حتى 550.000 الف جنيه لأعلى فئة.
ford fusion

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