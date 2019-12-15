أسعار فورد ford اليوم في مصر بعد التخفيض الأخير

اسعار السيارات

اسعار السيارات

اسعار فورد

اسعار السيارات

فورد فيستا

ford fiesta





فورد ايكو سبورت

ford ecosport









فورد كوجا

ford kuga





فورد فيوجن تبدأ من 425.000 حتى 550.000 الف جنيه لأعلى فئة.

ford fusion





تشهدفي مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وأصبحت في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عنوفي هذا التقرير نستعرضاليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.تبدأ من 230.000 حتى 375.000 الف جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 270.000 حتى 360.000 ألف جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 457.500 حتى 607.500 الف جنيه لأعلى فئة.