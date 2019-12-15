رئيس المقاولون يعقد جلسة مع عماد النحاس لتحديد صفقات يناير.. فيديو

كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون، عن عقد جلسة خلال أيام، مع عماد النحاس المدير الفني للفريق ومحمد عادل المشرف على ذئاب الجبل، لتحديد صفقات المقاولون في يناير المقبل.



قال صلاح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "المقاولون يملك لاعبين رائعين ويوجد حالة استقرار مما ينعكس على انتمائهم لناديهم، كل ذلك يخلق روحًا غير موجودة في فرق أخرى".



وتابع: "عماد النحاس يتعامل مع جميع المباريات والمنافسين بنفس التركيز والقوة والجدية وهو ما يجعله قادر على تحقيق نتائج مميزة مع الفريق".



جدير بالذكر أن، المقاولون العرب يحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة، متفوقًا على الأهلي والزمالك وبيراميدز اصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الموسم السابق.