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فن

عمرو دياب يتألق للمرة الثانية في موسم الرياض

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:49 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شيرى نبيل
أحيا النجم الكبير عمرو دياب مساء أمس السبت، حفلا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم.

وقدم الهضبة مجموعة من أشهر أغنياته مثل قمرين والليلة ووياه ونور العين ومجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير"، وذلك وسط حضور جماهيري تجاوز ٣٠ ألف متفرج.

وحرص عمرو دياب على شكر جمهوره والهيئة العامة للترفيه، ووعد جمهوره بحفل كبير ضمن مهرجان ميد بيست والذي سينطلق ضمن موسم الرياض خلال أيام وسيغني فيه عمرو دياب في حفل ضخم يوم ٢١ ديسمبر بمشاركة منتجا الموسيقى العالميين افروجاك وريهاب.

يذكر أن عمرو دياب كان قد أحيا حفله الأول بموسم الرياض يوم ٧ نوفمبر الماضي بمسرح محمد عبده وسط حضور جماهيري غفير، حيث كان حقق الحفل أعلى حضور جماهيري لمطرب عربي خلال فعاليات الموسم.
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