طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة للحد من معدلات البطالة

توجه النائب صلاح شوقي عقيل، عضو مجلس النواب عن دائرة طما بسوهاج، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب مناقشة عامة، وذالك لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من معدلات البطالة.



وقال عقيل، في طلبه اليوم، تمتلك محافظة سوهاج فرص استثمارية جيدة، نظرا لتوسطها محافظات الصعيد، فالمحافظة تبعد 500 كيلو تقريبا عن القاهرة، كما تبعد نفس المساحة عن أسوان أقصى الجنوب، وترتبط المحافظة بشبكة طرق حديثة مع المحافظات المجاورة، ويوجد بها مطار دولي، وطريق يربطها بميناء سفاجا البحري، تصلح لإقامة مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب.



وأوضح عضو البرلمان، أن محافظة سوهاج وضعت في خطتها 4 مشروعات تنموية كبرى وهي إنشاء مصنع للأسمدة، وإنشاء مصنع للأسمنت، وإنشاء مدينة ترفيهية، ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربية، غير أنها تحتاج إلى تمويل، فضلًا عن أربعة مناطق صناعية توفر آلاف فرص العمل لو أحسن استغلالها جيدًا.



وذكر، أن محافظة سوهاج غنية بأبنائها الشباب وبأفكارهم غير أن ما ينقصهم توفير فرص عمل مناسبة لهم في محافظتهم، وهو ما يحتاج إلى إقامة مشروعات تنموية كثيفة العمالة.