مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار طنطا - المحلة بقرية الرجدية





شهدت محطة قطارات الرجدية بمحافظة الغربية مساء اليوم، الأحد، واقعة مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات القطار "طنطا _ المحلة الكبرى"؛ مما أودي بحياته في الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المنشاوي العام.كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمصرع الشاب "كريم.م.ا"، ٢٠ سنة، إثر سقوطه تحت عجلات قطار طنطا - المحلة عقب سقوطه من القطار على مزلقان محطة سكة حديد قرية الرجدية التابعة لمدينة طنطا.وأفادت التقارير الصحية، بأن سبب الوفاة نزيف دموي بالمخ، وبتر بأجزاء من جسد الضحية دون وجود شبهة جنائية في الحادث.وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.