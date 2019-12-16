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محافظات

أمين شرطة مفصول .. القصة الكاملة لواقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:34 ص
التعدي على شخص في
التعدي على شخص في الشارع بطنطا
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أحمد على
كشف المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا بمحافظة الغربية الحقيقة الكاملة لواقعة التنمر على أحد عمال النظافة بالشارع أمس الأحد، بعد ضربه وإهانته.

ونفى رئيس الحي في تصريحات صحفية، ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص التعدي على عامل نظافة بشارع على مبارك، التابع للحى، من قبل عدد من الشباب والتنمر عليه.

وتابع رئيس حي أول طنطا: "الواقعة غير منطقية الشخص الظاهر في الفيديو لا يرتدي زي ملابس عمال النظافة بالحي، ولكنه يشبهه في اللون ليس أكثر".

وفجر رئيس الحي مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن هذا الشخص مختل عقليا، وكان أمين شرطة، وتم فصله وهو دائم التعدي بالسب والقذف على المواطنين والمارة في شوارع طنطا، ويقوم بأفعال غير لائقة لا تلقى قبول المواطنين بمنطقة ميدان الساعة وشارع أحمد ماهر بنطاق الحي.
أمين شرطة مفصول .. القصة الكاملة لواقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية
أمين شرطة مفصول .. القصة الكاملة لواقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية
أمين شرطة مفصول .. القصة الكاملة لواقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية
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