ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

علاء عابد يطالب الحكومة بتفعيل قانون ذوى الإعاقة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة بدوى
طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وفقا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية على مستوى الجمهورية.

وأوضح عابد في بيان له، أن القانون يُطبق بشكل غير منتظم على مستوى القرى والمدن ، حيث يفعل فى بعض المناطق والبعض الأخير مازال غير مفعل وعلى رأسها المحافظات التى محافظة الجيزة التى لا تولى أى إهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة.

وأشار عابد ، إلى أن هناك حقوق مكتسبة وفقا للقانون لم يتم تنفيذها نهائيا على صعيد الجمهورية، على الرغم من اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها القيادة السياسية، وتم تخصيص عام لهم، ولكن القانون الذى خرج للنور ليترجم هذا الاهتمام مازالت الوزارات المعنية بتطبيقه غير قادرة على ذلك.

وتابع عابد، إلى أنه من ضمن الحقوق التى لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، وزارة الصحة تأخرت فى اصدار نموذج الكشف الطبى لذوى الاحتياجات الخاصة، مما نتج عنه تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة لمشاكل الدمج فى المنظومة التعليمية التى تعد أبرز الحقوق المكتسبة فى القانون الجديد.

واستكمل عابد، هناك ايضا العديد من الملاحظات على مسألة الجمع بين المعاشين، رغم أن القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها، وفيما يخص التمكين، هناك قصور فى الوحدات السكنية المخصصة لهم، وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية، كما ان وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، بالإضافة للإعفاءات الجمركية التى لم يتم تفعليها أيضا على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقانون منذ عدة أشهر.
Advertisements

ترشيحاتنا

رانيا يوسف وياسمين صبري.. 10 إطلالات شتوية للنجمات على إنستجرام.. صور

الزمالك يفاجئ طارق حامد.. تفعيل العقد الجديد بقيمة مالية كبيرة

حرب العقود تشتعل .. بيان جديد من لاجاردير الفرنسية ضد الكاف

فيديو جراف| أجرأ فساتين النجمات في 2019

الكاف يحسم إيقاف beIN SPORTS عن إذاعة البطولات الإفريقية حصريا

أردوغان يواصل الهذيان.. اتفاقية مشبوهة تقرع طبول الحرب في ليبيا

AdvertisementS

بعد الفيديو الاباحي .. صور جديدة لـ شيما الحاج تثير الجدل

الكاف يحسم إيقاف beIN SPORTS عن إذاعة البطولات الإفريقية حصريا

نشرة الفن.. صور جديدة لـ شيما الحاج بعد الفيديو الإباحي.. رد فعل ابن داليا مصطفى بعد رؤيتها بملابس مثيرة | شاهد

أم قمر أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

الزمالك يفاجئ طارق حامد.. تفعيل العقد الجديد بقيمة مالية كبيرة

كيفية التخلص من ورق المصاحف القديمة .. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو

أول تعليق أمريكي على تهديدات أردوغان بإغلاق قاعدتي أنجرليك وكورجيك

شيطان فى صورة إنسان.. شاب يخطف فتاة لسرقتها فـ يهتك عرضها لعدم وجود أموال

حسن عفيفي يتصدر جوجل بعد وفاته.. وتعليق مؤثر من زوجته هناء الشوربجي

عروض الإعارة تنهال على لاعبي الأهلي | تفاصيل

دلوعة الغناء.. قصة مها صبرى صاحبة أغنية ما تزوقيني يا ماما.. حياتها انتهت على أيدى الدجالين

بـ وصلة رقص أنثوية.. شاهد| ريم البارودى بإطلالة تشعل إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. صابون المواعين يسبب العقم والسرطان

موضة 2020 .. 10 أفكار لـ غرف نوم الأطفال

بـ وصلة رقص أنثوية.. شاهد| ريم البارودى بإطلالة تشعل إنستجرام