الشباب والرياضة تواصل فعاليات ملتقى الشباب الأفريقي المواطنة والتنمية

تواصل وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني فعاليات ملتقى الشباب الأفريقي حول "المواطنة ..والتنمية" من خلال عقد العديد من الجلسات الحوارية بمشاركة 100 شاب وفتاة من 20 دولة أفريقية.



وهي "المغرب ، تشاد ، انجولا ، كينيا ، زامبيا ، أوغندا ، مالاوي ، السودان ، الجزائر ، نيجيريا ، النيجر ، ليبيا ، سيراليون ، جنوب السودان ، الصومال ، موريتانيا ، مدغشقر ، تونس ، أثيوبيا " وذلك خلال الفترة من 13 الى 19 ديسمبر الجاري بالمركز الأوليمبي بالمعادي .



وتناولت فعاليات اليوم عقد جلسة حوارية للدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حيث أكد أثناء حواره مع الشباب على مفهوم الدولة وأركانها الأساسية كما تحدث عن أهمية نشر العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية في القارة الأفريقي لأنها ركيزة أساسية للتقدم وهو ما سيحقق الوحدة الوطنية بكل دولنا الأفريقية.



كما ناقش المشاركين في الأوضاع السياسية الموجوده في كل دولة وأوضح أوجه التشابه والإختلاف بين تطبيقها في بقية دول القارة الأفريقية للاستفادة من التجارب الناجحة ومحاولة مواجهة التحديات خاصة في ظل وجود عدم استقرار تعاني منه بعض الدول الأفريقية من عنصرية وحروب أهلية وتطرف مما دعا الشباب الأفريقي إلى إبداء آرائهم فيما يواجهونه من صعاب في ممارسة حقوقهم السياسية.



وأكد سلامة أن ما يحلمون به لا يتحقق إلا بوجود دولة المواطنة التي تسمح بتطبيق الديمقراطية الحقيقية التي تعتمد على الشفافية في نقل المعلومات والحرية في اختيار القيادات فيما يطلق عليه مصطلح الدولة الراشدة.