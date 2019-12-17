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أخبار البلد

خلال منتدى شرم الشيخ.. انطلاق الموقع الإلكتروني لمجلة شباب العالم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:53 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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شرم الشيخ - محمد عبد المنعم
انطلق الموقع الإلكتروني لمجلة شباب العالم اليوم، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر لهذا العام، وتعد منصة إعلامية لشباب العالم للتعبير عن آرائهم وإيجاد مساحة مشتركة تعكس السمات الإنسانية وتدعم كل تحركات الشباب العالمية نحو عالم أكثر إيجابية وتسامحًا وسلامًا.

الجدير بالذكر أن أبواب المجلة تنقسم إلى ٧ أقسام تناولت موضوعاتها القضايا الإنسانية والشبابية في العالم بأسره بالإضافة إلى قسم خاص عن مصر، وأخر خاص بالفنون والثقافات، وأحداث المنتدى من ورش عمل وجلسات وفعاليات.

كما أن المواد الصوتية في الموقع تجمع أصوات الشباب من جميع أنحاء العالم، وسيستمر الموقع في توفير هذه المساحة الإعلامية لشباب العالم حتى بعد انتهاء المنتدى على مدار العام.
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