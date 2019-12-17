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أخبار العالم

رواج تجاري واستثماري .. إنشاء منفذ بري مباشرٍ يربط بين عمان والسعودية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:39 م
ملتقى الاستثمار
ملتقى الاستثمار السعودي ـ العماني
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محمود نوفل
كشف يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، عن إنشاء منفذٍ بريٍّ مباشرٍ يربط عمان بالسعودية بطول 680 كيلو متر، ومن المتوقع افتتاحه قريبًا، مبينا ان المنفذ يسهم في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إذ يختصر الطريق بينهما بأكثر من 800 كيلومتر.

وأوضح الجابري في تصريحات صحفية أن هذا المنفذ سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البريّة في السلطنة ووصولا إلى موانيها التي ستسهّل تصدير البضائع السعوديّة للعالم.

جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار السعودي ـ العماني، والذي نظمه مجلس الغرف السعودية امس الاحد بمقره وبحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات يحيى بن سعيد الجابري، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قيس اليوسف، وبمشاركة عدد من المستثمرين أصحاب الأعمال السعوديين والعمانيين.

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن هذا اللقاء يأتي في ظل التوجه الجديد للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أشقائنا في سلطنة عمان، خاصةً وأن هذا التوجه انطلق بقوة تسانده جميع الجهات الحكومية في المملكة، وذلك من أجل التنسيق والتعاون في جميع المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين. ولا شك أن هذا التوجه يلقى مزيدا من المسؤولية والأهمية على هذا الملتقى، حيث نتطلع إلى أن يخرج بنتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
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