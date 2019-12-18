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فن

رفضت ملايين.. حسن يوسف يكشف عن سبب امتناع شمس البارودي عن الفضائيات | فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:38 ص
شمس البارودى وحسن
شمس البارودى وحسن يوسف
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان حسن يوسف عن بعض التفاصيل الخاصة بشائعة عودة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى الى الساحة الفنية وخلعها الحجاب. 

وقال حسن يوسف خلال لقاء تليفزيونى: إن شمس البارودى رفضت ملايين مقابل ظهورها فى البرامج من اجل الحديث عن شائعة عودتها الفن. 

وأضاف حسن يوسف قائلاً: إنها رفضت الظهور والعودة للفن وهى فى ريعان شبابها فكيف توافق على هذا الأمر فى هذه السن. 

وتداول عدد من رواد "إنستجرام" صورا للفنانة شمس البارودي مع الفنان حسن يوسف وعائلتها وهو ما اعتبره البعض أنها صور تم التقاطها هذا العام.

وتبين أن تاريخ التقاط هذه الصور، تعود إلى العام الماضى، وتحديدا في رمضان 2018، حيث كانت الأسرة مجتمعة للإفطار.

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