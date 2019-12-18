أبرزهم غادة عادل.. انسحابات بالجملة للفنانين من مسلسل البرنس لـ محمد رمضان

يبدأ النجم محمد رمضان تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" المقرر أن يشارك به رمضان المقبل.



وشهد المسلسل قبل التصوير بيومين عدد من الانسحابات وهي انسحاب النجمة غادة عادل وجاء البديل النجمة اللبنانية نور، أما الثاني فكانت إيمان العاصي لتأتي مكانها الفنانة روجينا، وهناك شائعات تتردد بانسحاب الفنانة نجلاء بدر على الرغم من تعاقدها بسبب أنه طلبت من المخرج محمد سامي التعديل في السيناريو ولكنه رفض ولكن لم تعلن انسحابها بشكل صريح حتى الآن.



"البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة"، ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة.



مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.



