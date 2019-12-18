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رياضة

ترشيح نجم الزمالك لـ جائزة أفضل لاعب عربي من Globe Soccer

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:43 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت اللجنة المنظمة لجوائز كرة القدم العالمية Globe Soccer Awards‏، ترشيح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، طارق حامد، لجائزة أفضل لاعب عربي.

وكشفت اللجنة المنظمة عن الخمسة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عربي، وهم «سالم الدوسري من السعودية، عبد الرازق حمد الله من المغرب، يوسف بلايلي من الجزائر، أكرم عفيف من قطر.

ومن المنتظر إقامة حفل ضخم في دبي بالإمارات يوم 29 ديسمبر الجاري لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، والتي ستشهد 15 جائزة مختلفة سيكون أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم.

وسيتنافس محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي مع زميله في الريدز، فيرجل فان دايك، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني على جائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر.



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