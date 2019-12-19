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أخبار العالم

الكويت.. شجار عنيف بين مصري وصديقته والشرطة تتدخل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:28 ص
الشرطة
الشرطة
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أحمد قاسم
أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الخميس، بأن مصريا مقيما في الكويت أقدم على الاعتداء بالضرب على صديقته؛ بسبب خلافات خاصة بينهما أثناء وجودهما في أحد مطاعم محافظة حولي.

وقالت الصحيفة، "حدث خلاف بين المصري وصديقته، وتطور إلى نقاش حاد، حيث قام بالاعتداء عليها بالضرب ولم يتركها إلا بعد أن تدخّل رواد المطعم والعاملون لتخليصها من يديه، وأبلغوا عمليات وزارة الداخلية، فتوجه إلى الموقع رجال أمن واقتادوا الطرفين إلى المخفر المختص".

ونقلت "الراي" عن مصادر أمنية قولها، "تبيّن أن المعتدي قام بدعوة صديقته لحل مشكلة عالقة بينهما، لكن الأمور تطورت إلى الاعتداء عليها بالضرب، وقال أثناء التحقيق معه إنها استفزته ولم يتمالك أعصابه وحصل ما حصل".

وتم تسجيل قضية اعتداء بالضرب بحقه أحيلت إلى التحقيق للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

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