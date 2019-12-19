التهاب المفاصل.. تخلصى منه بـ 3 حيل سريعة

يعانى الكثير من التهاب المفاصل مع تقدم العمر فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذا مشروب يوميا لمحاربة الالتهاب والألم.



وفقا لموقع هيلث ترجع إصابة التهاب المفاصل إلى احتكاك فى الأنسجة والعضلات بعضها ببعض وقد يكون التهاب المفاصل أيضًا وراثيًا في طبيعته.



مشروب الكركم والفانليا



المكونات:



خيارة

جذر الكركم الطازج

قطرات قليلة من مستخلص الفانيليا



طريقة التحضير:



تقطيع الخيار إلى قطع دون إزالة قشرها ويضاف الكركم إليها ويضاف الماء إذا لزم الأمر ثم مستخلص الفانيلا وتناول المشروب .

ويفضل تناول هذا العصير على الأقل مرتين في اليوم للتخفيف السريع من آلام التهاب المفاصل.



مشروب الجنزبيل والكركم



المكونات:

3 قطع من الزنجبيل الطازج

ثمرة تفاح

ملعقة من الكركم



طريقة تحضير مشروب علاج آلام المفاصل:



قومي بتقطيع ثمرة التفاح وإضافة التفاح والكركم واخلطيهم في الخلاط جيدًا وضيفي ملعقة عسل لتحليته، وتناول العصير بشكل مستمر مرة كل يوم.



مشروب القرفة والعسل



مكونات المشروب:



نص ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ملعقة كبيرة من العسل

كوب ماء دافئ



طريقة التحضير:



قومى بخلط المكونات مع بعضها فى كوب واحد ثم يمكنك شرب هذا المزيج كل يوم على الريق.