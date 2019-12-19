موسم الرياض يكسر حاجز التوقعات.. تركي: المكاسب تتجاوز270 مليون دولار

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن أن فعاليات موسم الرياض، حققت مكاسب وصلت لأكثر من مليار ريال سعودي (270 مليون دولار)



وقال تركي الشيخ، وفقا لما أوردته عنه صحيفة «ذي آراب نيوز» السعودية إن الرقم يمثل الدخل الأولي من الموسم الحالي، بينما تجاوزت الإيرادات غير المباشرة خلال فترة المهرجان التي تمت عن طريق نظام المدفوعات السعودي، حاجز الـ 4 مليارات ريال سعودي.



وأضاف أن «موسم الرياض» استقطب نحو 10.3 مليون زائر إلى العاصمة السعودية والمنطقة المحيطة بها وأدى إلى توفير 34700 وظيفة إلى جانب 17300 وظيفة غير مباشرة.



وأشار تركي آل الشيخ إلى أنه عقب النجاح الاستثنائي لموسم الرياض، سيكون التحدي هو مواجهته مرة أخرى في مواسم الشرقية وجدة المقبلة



ويعد موسم الرياض واحدًا من 11 مواسم سعودية تهدف إلى الترويج للمملكة العربية السعودية كمحور للسياحة، فضلًا عن تحسين نوعية الحياة لشعب المملكة.



بدأ موسم الرياض في 11 أكتوبر 2019 بحفل موسيقي لكبار النجوم حول العالم وفرقة K-Pop BTS على استاد الملك فهد الدولي ويستمر حتى مطلع العام المقبل 2020.