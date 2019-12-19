أول ظهور لها بعد تعافيها.. فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل





نشرت الفنانة منى فاروق، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وذلك خلال تواجدها فى احتفال بدولة الإمارات، ليكون أول ظهور لها بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى.وظهرت منى فاروق خلال الفيديو وهى تشارك فى الاحتفال وحالتها جيدة للغاية ، وقد أثار الفيديو جدلا واسعا حيث استفز جمهورها الذى علق عليه قائلا: انت مش كنتى تعبانه، وتعليقات أخرى حول الفيديو الإباحى الذى سجنت بسببه.وكانت نشرت منى فاروق على إنستجرام صورة لها وهي داخل أحد المستشفيات عقب تعرضها لوعكة صحية.وكتبت منى فاروق تعليقا على الصورة: "قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا، قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض".وكانت الممثلة منى فاروق، نشرت مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام منذ أيام، ظهرت فيه تتنزه داخل أحد فنادق الإمارات، وتدعو متابعيها للتنزه داخل هذا المكان.فيديو منى فاروق، أثار جدلًا بين متابعيها على السوشيال ميديا، لا سيما وأنها تحرص في تلك الفترة على الظهور بشكل متكرر ودائم عبر حسابها على إنستجرام.كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في شهر يوليو الماضي، قررت إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.