AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول ظهور لها بعد تعافيها.. فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:16 م
منى فاروق
منى فاروق
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة منى فاروق، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وذلك خلال تواجدها فى احتفال بدولة الإمارات، ليكون أول ظهور لها بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى.

وظهرت منى فاروق خلال الفيديو وهى تشارك فى الاحتفال وحالتها جيدة للغاية ، وقد أثار الفيديو جدلا واسعا حيث استفز جمهورها الذى علق عليه قائلا: انت مش كنتى تعبانه، وتعليقات أخرى حول الفيديو الإباحى الذى سجنت بسببه.

وكانت نشرت منى فاروق على إنستجرام صورة لها وهي داخل أحد المستشفيات عقب تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت منى فاروق تعليقا على الصورة: "قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا، قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض".

وكانت الممثلة منى فاروق، نشرت مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام منذ أيام، ظهرت فيه تتنزه داخل أحد فنادق الإمارات، وتدعو متابعيها للتنزه داخل هذا المكان.

فيديو منى فاروق، أثار جدلًا بين متابعيها على السوشيال ميديا، لا سيما وأنها تحرص في تلك الفترة على الظهور بشكل متكرر ودائم عبر حسابها على إنستجرام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في شهر يوليو الماضي، قررت إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل على السوشيال ميديا

تريند الفن | أحدث ظهور لـ شمس البارودي | قصة مسجد هيثم أحمد زكي | فيديو جديد لـ منى فاروق

أخبار الفن | ظهور جديد لـ شمس البارودي.. شائعة زواج أحمد السعدني.. زينة تظهر بالحجاب

فيديوجراف | مثيرة للجدل.. فيديوهات جديدة لـ منى فاروق

يكفيكم شر المرض.. منى فاروق تدخل المستشفى عقب تعرضها لأزمة صحية

تريند الفن | مرض منى فاروق.. عودة شمس البارودي للتمثيل.. خالد النبوي بعد تصريحه غير المتوقع عن محمد صلاح

ترشيحاتنا

لن تعرفها.. ميلانيا ترامب تثير الجدل بعد انتشار صورها في سن المراهقة

عمرو سعد يتعاقد مع سارة الطباخ على إدارة أعماله

مدرب مونتيري يوجه نصيحة لـ فلامينجو قبل مواجهة ليفربول في نهائي مونديال الأندية

رعب نووي.. ضربة عسكرية إسرائيلية على إيران في هذا الوقت

بعد أداء اليمين الدستورية.. عبد المجيد تبون: الجيش الجزائري وقف سدا منيعا أمام مؤامرات كثيرة

شاهد.. ثعبان بطول 3 أمتار يبتلع قطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

بـ فستان قصير.. الراقصة دينا تبهر الجمهور بأنوثتها مع يسرا

تشييع جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي.. صور