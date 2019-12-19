شاهد .. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات الخميس 19 ديسمبر في ختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين والعرب .



وقال تامر حسين خبير اسواق المال بالبورصة المصرية: ربح رأسمال "السوقي " لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه، لينهي التعاملات عند 8ر701 مليار جنيه ، وسط تعاملات كلية بلغت5ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية .



وأضاف حسين: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 31ر0 % ، ليبلغ 19ر13872 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 01ر0% ليصل إلى 01ر 1393نقطة.



وتابع: كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 15ر0 % ، ليبلغ 56ر529 نقطة.



وأشار حسين انه في ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 81 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، وحافظت أسهم 47 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.