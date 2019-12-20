متابعة لـ أحلام: ألبومك هيحل كل مشاكلي .. والفنانة: عليكي بالقرآن الكريم.. شاهد

نصحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها بموقع التواصل تويتر احدي متابعتها بقراءة القرآن الكريم لحل جميع مشاكلها.
وكانت متابعة غردت أحلام قائلة "احس البومك راح يحل مشاكلي"، لترد الفنانة أحلام عليها قائلة "ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم".
ولقي تعليق أحلام ثناء عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات بين "فعلاااا صح منطوووقك" و "أحسنتي" و "الله يجعله ربيع قلوبنا" و "صادقه كنك تدرين عني توي قريت صفحه" و"القرآن راحة للبال وانشراح للصدر وسكينة للنفس وطمأنينة القلب اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا و جلاء حزننا و ذهاب همنا وغمنا".
والجدير بالذكر أن أحلام الشامسي عادة ما تفضل اختيار الفساتين الفخمة المميزة ، وهي معروفة بحبها للأزياء والفساتين فارهة الثمن، بالإضافة إلى مجوهراتها الفخمة الألماسية التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت متابعة غردت أحلام قائلة "احس البومك راح يحل مشاكلي"، لترد الفنانة أحلام عليها قائلة "ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم".
ولقي تعليق أحلام ثناء عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات بين "فعلاااا صح منطوووقك" و "أحسنتي" و "الله يجعله ربيع قلوبنا" و "صادقه كنك تدرين عني توي قريت صفحه" و"القرآن راحة للبال وانشراح للصدر وسكينة للنفس وطمأنينة القلب اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا و جلاء حزننا و ذهاب همنا وغمنا".
والجدير بالذكر أن أحلام الشامسي عادة ما تفضل اختيار الفساتين الفخمة المميزة ، وهي معروفة بحبها للأزياء والفساتين فارهة الثمن، بالإضافة إلى مجوهراتها الفخمة الألماسية التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.