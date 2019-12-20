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فن

متابعة لـ أحلام: ألبومك هيحل كل مشاكلي .. والفنانة: عليكي بالقرآن الكريم.. شاهد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:21 ص
احلام
احلام
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مصطفى كرم
نصحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها بموقع التواصل تويتر احدي متابعتها بقراءة القرآن الكريم لحل جميع مشاكلها.

وكانت متابعة غردت أحلام قائلة "‏‎احس البومك راح يحل مشاكلي"، لترد الفنانة أحلام عليها قائلة "‏ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم".

ولقي تعليق أحلام ثناء عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات بين "‏‎فعلاااا صح منطوووقك" و "‏‎أحسنتي" و "‏‎الله يجعله ربيع قلوبنا" و "‏‎صادقه كنك تدرين عني توي قريت صفحه" و"‏‎القرآن راحة للبال وانشراح للصدر وسكينة للنفس وطمأنينة القلب اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا و جلاء حزننا و ذهاب همنا وغمنا".

والجدير بالذكر أن أحلام الشامسي عادة ما تفضل اختيار الفساتين الفخمة المميزة ، وهي معروفة بحبها للأزياء والفساتين فارهة الثمن، بالإضافة إلى مجوهراتها الفخمة الألماسية التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

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