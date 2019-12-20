متابعة لـ أحلام: ألبومك هيحل كل مشاكلي .. والفنانة: عليكي بالقرآن الكريم.. شاهد

نصحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها بموقع التواصل تويتر احدي متابعتها بقراءة القرآن الكريم لحل جميع مشاكلها.



وكانت متابعة غردت أحلام قائلة "‏‎احس البومك راح يحل مشاكلي"، لترد الفنانة أحلام عليها قائلة "‏ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم".



ولقي تعليق أحلام ثناء عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات بين "‏‎فعلاااا صح منطوووقك" و "‏‎أحسنتي" و "‏‎الله يجعله ربيع قلوبنا" و "‏‎صادقه كنك تدرين عني توي قريت صفحه" و"‏‎القرآن راحة للبال وانشراح للصدر وسكينة للنفس وطمأنينة القلب اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا و جلاء حزننا و ذهاب همنا وغمنا".



والجدير بالذكر أن أحلام الشامسي عادة ما تفضل اختيار الفساتين الفخمة المميزة ، وهي معروفة بحبها للأزياء والفساتين فارهة الثمن، بالإضافة إلى مجوهراتها الفخمة الألماسية التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.



