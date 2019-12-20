من مجلس الأمن.. أمريكا تفتح النار على إيران: لن نسمح لكم بتهديد الشرق الأوسط

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، اليوم الجمعة، إن بلادها لديها ما يكفي من أدلة على تورط إيران في الهجمات التى استهدفت منشآت شركة أرامكو السعودية.



وأضافت كرافت في بيان ألقته خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط: "إيران تواصل انتهاكاتها الفادحة لقوانين مجلس الأمن، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام إصرار إيران على زعزعة استقرار الشرق الأوسط".



وأشارت إلى أن التحقيقات توصلت إلى أن الهجمات على منشآت شركة أرامكو السعودية جاءت من الشمال وليس الجنوب، مشددة على أن إيران تواصل تحدي قرارات مجلس الأمن عبر مواصلتها تطوير الصواريخ الباليستية.



وتابعت كرافت: "قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني له دور كبير في الهجمات الإرهابية التي تشهدها دول المنطقة".