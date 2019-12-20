ذكرى وفاة ابو قلب طيب.. أحمد السقا ينعى الفنان جمال إسماعيل

استحضر الفنان أحمد السقا ذكرى وفاة الفنان الكبير جمال اسماعيل الذي توفي 18 ديسمبر عام 2018 عن عمر يناهز الـ 80 عاما .



ونشر أحمد السقا صورة له مع الفنان الراحل جمال اسماعيل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا "‏ذكري وفاة ابو قلب طيب ... دايما فاكرك بالخير ياعمي جمال ربنا يرحمك ويغفرلك ‎#جمال_اسماعيل".



وتوفي الفنان جمال اسماعيل في 18 ديسمبر من عام 2013 عن عمر ناهز الـ80 عاما، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب.



حصل جمال إسماعيل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس، وفي نفس الوقت قام بدراسة الفن في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956 ثم التحق بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي، والذي كانت تابعة لمصلحة الفنون، حيث عين مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية، وقام بإخراج عروض الفرق المدرسية والجامعات وحفلات الشركات.



وقدم جمال اسماعيل العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "تيتو، ديك البرابر، طباخ الريس، مدينة الصمت، مافيا، حرب أطاليا، أبو البنات، اللعب مع الكبار، علي سبايسي، ومن الحب ما قتل، حسن اللول، شفيقة القبطية، عرق البلح"