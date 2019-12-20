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فن

مع حنان مطاوع وداليا مصطفي .. شيري عادل تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:44 ص
شيري عادل وحنان مطاوع
شيري عادل وحنان مطاوع وداليا مصطفي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء تكريمها من مهرجان قنوات النيل الفضائية.

وظهرت شيري عادل بالصورة برفقة الفنانة حنان مطاوع والفنانة داليا مصطفى خلال تكريمهم علي مجمل أعمالهم في عام 201‪9 من مهرجان قنوات النيل المتخصصة.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين " قمرررات" و " مبرووووك التكريم" و "الجمال كله" منورين المهرجان".

وأعلنت شيري عادل، مؤخرا، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.

وكان أحدث أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.
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