ترامب يتحدي الديمقراطيين: أطالب بمحاكمة فورا

صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من نبرة التحدي ضد معسكر الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي إثر إعلانهم أمس الخميس توجيه أول اتهامات رسمية ضده تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة في إطار مساعي عزله عن منصبه.



وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "بعدما قرر الديمقراطيون اتهامي في مجلس النواب بدون محاميين أو شهود أو أي شيء على الإطلاق، يريدون أن يتحكموا في إجراءات التقاضي لدى مجلس الشيوخ. لكن في الحقيقة، ليس لديهم دليل على أي شيء يدينني، وأطالب بمحاكمة فورية".



ووافق المجلس على توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس دونالد ترامب بـ 230 صوتًا مقابل اعتراض 197 صوتًا، بينما صوت لصالح توجيه تهمة عرقلة عمل المجلس بـ 229 صوتًا مقابل اعتراض 198 صوتًا.



ويواجه ترامب اتهاما باستغلال سلطته من جراء مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع بايدن الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، كما أنه متهم بعرقلة تحقيق الكونجرس في هذا الأمر، فيما ينفي الرئيس الأميركي ارتكاب مخالفات، وندد بالتحقيق ووصفه بأنه خدعة.



ومن المرجح أن يواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كانت تتعين إدانته وعزله، ويتوقع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن تبدأ المحاكمة أوائل يناير المقبل.