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فن

محمد رمضان: أغنية إنساي حققت 190 مليون مشاهدة في 5 أشهر .. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شيري نبيل
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة لبوستر أغنيته "إنساي"، التي قدمها مع الفنان سعد لمجرد.

علق رمضان على البوستر: "الحمد لله أغنية "إنساي" ١٩٠مليون مشاهدة في ٥ أشهر، الأكثر مشاهدة واستماع عربيا في ٢٠١٩، الأسطورة والمعلم، ثقة في الله نجاح".

حقق كليب "إنساي" أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد نجاحًا كبيرًا، ووصلت مشاهداته إلى 190 مليون مشاهدة منذ طرحه في شهر.
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