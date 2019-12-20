إلهام شاهين تحتفل بتكريمها من مهرجان قنوات النيل الفضائية المتخصصة.. شاهد

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بتكريمها من مهرجان قنوات النيل الفضائية المتخصصة على مجمل أعمالها الفنية.



ونشرت شاهين فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء تكريمها بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.



وظهرت إلهام شاهين بإطلالة رشيقة وجذابة أثناء تكريمها بارتدائها فستان اسود قصير مع وضع ميكب خفيف على وجهها لابراز جمالها.



ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الف مبروووووك" و " دايما ناجحة وقمر" و "مليون مبروووك علي التكريم" و " بالتوفيق والنجاح الدائم".



وبدأت الفنانة إلهام شاهين التصوير في فيلمها الجديد "حظر تجول".



فيلم "حظر تجول" يشارك فى بطولته كل من إلهام شاهين وأمينة خليل وكامل الباشا، وتدور أحداثه فى يوم واحد فقط.