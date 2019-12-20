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أخبار العالم

موسكو: مساءلة ترامب شأن أمريكي داخلي ولا تؤثر على العلاقات مع روسيا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:28 م
ترامب
ترامب
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أ ش أ
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شأن داخلي للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن ريابكوف أكد أن مساءلة ترامب لا تؤثر على العلاقات مع روسيا بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال ريابكوف: "المناقشة حول المساءلة والإجراءات المرتبطة بذلك هي مسألة داخلية بحتة للولايات المتحدة. لا علاقة لنا بهذا، ولا نقيمها بأي حال من الأحوال، وما يحدث فيما يتعلق بإجراء المساءلة من وجهة نظرنا ليس له علاقة بالعمل على جدول أعمالنا، بما في ذلك الحد من التسلح".
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