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تعليم

طارق شوقي: التطوير واضح في التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية خير دليل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:20 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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ياســـمين بدوي
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالسيدة/ شيري كارلين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAid) والوفد المرافق لها بديوان عام الوزارة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل، وخاصة في مجال بناء قدرات المعلمين وتقديم الدعم في مجال التربية الخاصة ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

وعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الخطوات التي تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، والتي تساعد على قياس نواتج التعلم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن التطوير في التعليم الفني واضح، وضرب مثلًا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تعد نموذج مبهر للتعليم المزدوج، والشراكة بين الوزارة والشركات والمصانع، مضيفًا أن نتائجه مذهلة حتى أن الطلاب الأوائل قدموا للدراسة فيها.


وأشادت السيدة شيري كارلين بعملية تطوير التعليم التي تقودها مصر في الفترة الحالية، وتحقيقها خطوات كبيرة في هذا الأمر.

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام.
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