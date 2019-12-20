طارق شوقي: التطوير واضح في التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية خير دليل

تصريحات مهمة لـ طارق شوقي خلال الأسبوع: إلغاء مجانية التعليم وتسمم طلاب بني سويف شائعات هدفها البلبلة .. التوسع في التغذية المدرسية رغم كل الضغوط.. وتشجع الاستثمار في التعليم الفني