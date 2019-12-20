وزيرة الدفاع الألمانية: سننفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا





وأكدت كرامب كارنباور دعم المجلس الأوروبي لليونان وقبرص على خلفية اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين أنقرة وحكومة فايز السراج التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها ، مضيفًة أن المجلس يعمل على "إطار" لفرض عقوبات على تركيا.



كما التقت وزيرة الدفاع الألمانية بنظيرها القبرصي، سافاس أنجيلديس، الذي أبلغ وسائل الإعلام القبرصية أن برلين تعهدت بتنفيذ أي عقوبات مستهدفة وافق عليها الاتحاد الأوروبي بشأن عمليات التنقيب عن الطاقة غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.



وقال وزير الدفاع القبرصي: "بصرف النظر عن تضامن ألمانيا مع قبرص ، قالت الوزيرة الألمانية إنها ستتخذ مبادرات في سياق مسؤولياتها وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي حتى يتم تنفيذ قرارات قمة الاتحاد الأوروبي مع إعطاء الرسائل الصحيحة فيما يتعلق بسلوك تركيا" .

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، انيجريت كرامب كارنباور، أمس، إنه يجب على أنقرة احترام القانون الدولي، مؤكدة تضامن برلين وأثينا ونيقوسيا.وأضافت أثناء زيارتها لسفينة حربية ألمانية تشكل جزءًا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL) قبالة ساحل قبرص، بحسب وكالة رويترز، إن ألمانيا وشركائها الأوروبيين يحثون تركيا على "قبول النظرة القانونية" فيما يتعلق بطموحاتها في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط.