شاهد.. ماذا قال خبراء المدارس اليابانية القادمون من طوكيو عن التجربة المصرية

أذاع برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق والمذاع عبر قناة "dmc"، تقريرا عن عدد من الخبراء اليابانيين الذين استقدمتهم الحكومة المصرية للإشراف على المدارس المصرية اليابانية.



وقال نيشي بوري، المدير السابق للمدرسة اليابانية بالولايات المتحدة الأمريكية، لابد أن حب المعلم الطفل لكى تكون هناك علاقة حب متبادلة بينهم.



وتابع ياماموتو، رئيس قسم التدريب بمركز تدريب المعلمين فى اوساكا باليابان، أن الأطفال فى المرحلة الابتدائية دائما يكونوا سعداء ويحبون المدرسة جدا.



وأوضح مورو أوكا، أستاذ زائر بجامعة موساشينو بتدريس التعليم الشامل باليابان، أنه ضد فكرة أن الحصص تكون خاصة للطالب المتفوق فقط وأن التعليم حق للجميع.



وأشار مارشيمو، متخصص بتعليم الأطفال ممن لديهم صعوبات التعلم، وخبير بمدارس الدعم الخاص باليابان، وخبير بإدارة المدرسة اليابانية بماليزيا، إلى أن يجب على المعلم أن يفهم ويحل جميع مشاكل الطالب أولا؛ حتى يكون لديه استجابة لتلقي المحتوى التعليمي.