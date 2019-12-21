AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تدخل على خط أزمة الاتفاقية بين تركيا وليبيا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
دخلت إسرائيل على خط الأزمة التي أثارتها تركيا بتوقيعها اتفاقية للتعاون الأمني والسيادة البحرية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج.

وقال الناطق باسم الحكومة القبرصية، سيرياكوس كوشوس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اقترح على قبرص واليونان الاتفاق مع بلاده، على مشروع شبكة أنابيب لضخ الغاز المستخرج في شرق المتوسط، إلى أوروبا.

وأَضاف الناطق باسم الحكومة القبرصية بعد محادثة هاتفية بين نتنياهو ورئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس، إن نتنياهو أعرب عن إدانته ورفضه لمذكرة التفاهم غير القانونية المبرمة بين تركيا وليبيا لترسيم مناطق التبعية البحرية، ودعا قبرص واليونان للتوقيع فورا مع بلاده على اتفاقية حول شبكة الأنابيب المذكورة.

وأضاف المتحدث القبرصي أن الجانبين تبادلا خلال الاتصال الهاتفي المطول "وجهات النظر حول الأحداث الجارية وسبل مكافحة الأنشطة غير الشرعية لتركيا في المنطقة".
Advertisements

ترشيحاتنا

ملكة جمال الأنوثة..شاهد| نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنيقة

إسرائيل تدخل على خط أزمة الاتفاقية بين تركيا وليبيا

طارق قنديل ينشر صورة من تكريم النادى الأهلى بحزب الوفد

سائق سيارة يقتل فتاة صغيرة.. والمحكمة تعاقب والديها

اخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية ل أنغام.. ومفاجأت حفل عمرو دياب فى الرياض

فيديوجراف| محمد الاسم الأكثر شعبية في الولايات المتحدة

AdvertisementS

أخبار الرياضة ليلا ..أسباب المطالبة برحيل البدري عن منتخب مصر.. أزمة لاعبي الزمالك مع أمير مرتضى

الأرصاد تحذر: استمرار الشبورة المائية على الطرق حتى الإثنين ..فيديو

صفعة على وجه أمريكا.. ماذا تعرف عن برج القاهرة وعلاقته بالجزائر؟

النتيجة النهائية لمجلس إدارة نادي قضاة مصر..عبد المحسن رئيسًا و15عضوا من قائمته.. وزيدان مستقل

من رانيا يوسف لـ دينا الشربينى ومى عمر.. نجمات تألقن بالفساتين القصيرة فى 2019

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

خطفت الأنظار بجمالها | أول ظهور لـ ابنة عم نرمين الفقي

في عيد ميلاد بثينة رشوان.. تعرف على عدد أبنائها وعمرها الحقيقي

شاهد.. تكريم نجوم الفن والإعلام في الدورة الـ 16 من مهرجان دير جيست

في عيد ميلاد نجلاء فتحي.. كيف طلبت الزواج من حمدي قنديل؟

شاهد.. 4 أشخاص ملقون على الطريق إثر حادث مول سيتي سنتر ألماظة

بملابس شفافة.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة مع مصطفى شعبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

من رانيا يوسف لـ دينا الشربينى ومى عمر.. نجمات تألقن بالفساتين القصيرة فى 2019

عباءة وشماغ.. نجوم العالم يثيرون الضجة بمظهرهم السعودي.. صور