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رياضة

أحمد حسام ميدو يسخر من نفسه بسبب أولاده

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
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منار نور
نشر أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادى مصر المقاصة، صورة لكتب أولاده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق أحمد حسام ميدو علي الصورة: "الدراسة مع أطفالك تجعلك تدرك كم أنت جاهل !!! # يوم السبت # العائلة # الكتابة اليدوية".

يعتبر نادي المقاصة من الأندية المصرية صاحبة السمعة الطيبة في الاستقرار المادي، وأحد الفرق التي تستطيع توفير الإمكانيات المادية لمدربيها ولاعبيها ودفع المستحقات الخاصة بهم في موعدها.

يضم فريق ميدو إلى جانب ذلك مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم محمد إبراهيم وصلاح أمين وأحمد عادل عبد المنعم، ومصطفى شبيطة وميدو جابر وحسني فتحي وباولون فوافي وشريف حازم وصلاح عاشور، وجميعهم لاعبين مميزين ولديهم خبرة كبيرة بالدوري المصري ومنهم من يمتلك سجل مباريات إفريقية ودولية مع منتخب مصر.
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