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أخبار البلد

شوبير: ثلاثي الأهلي جاهز لمباراة الاتحاد السكندري

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:21 م
شوبير
شوبير
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منار نور
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة حول مباراة النادي الأهلي بعد غد، الإثنين، أمام نادى الاتحاد السكندري. 

وغرد "أحمد شوبير"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الأهلي يعلن جاهزية الثلاثي أحمد فتحي، عمرو السولية، رامي ربيعة لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز".

وكان الأهلي قد فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة، ليواصل تصدر ترتيب الدوري المصري.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع سموحة :

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 21 نقطة.

2- الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

3- المقاولون العرب في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

4- الزمالك في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.
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