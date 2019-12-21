عادل عمدة: مخطط إضعاف ليبيا والسودان يستهدف مصر.. فيديو

قال اللواء عادل عمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع عن والسلامة والأمن تهدف إلى مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار بأفريقيا، مشيرا إلى أنه لا أحد يختلف على التحديات التي تواجه القارة مثل الإرهاب والهجرة غير المشروعة.



وأضاف اللواء عادل عمدة، في حواره ببرنامج «صباحك مصري» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر»، أن ليبيا والسودان كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي هما أمن قومي مباشر لمصر، مشيرا إلى أنه في حالة اندلاع حرب وغلق المجال الجوي والبحري، لن يكون هناك سوى المجال البري، فبالتالي يجب أن تكون حدود مصر مستقرة.



وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الرئيس السيسي أكد أيضا أنه يجب حل مشكلات أفريقيا داخليا، وعدم اللجوء إلى الخارج في قضايا القارة، مشيرا إلى أن أي دولة لها تماس مع مصر هي أمن قومي مباشر بمصر.



وأكد اللواء عادل عمدة، أن الدولة قادرة على حماية الأمن القومي المصري في أي مكان، مشيرا إلى أن إضعاف ليبيا والسودان كان أمرا مستهدفا للوصول إلى مصر.



وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن مصر انتصرت في المواجهة المباشرة على إسرائيل، مؤكدا أن مصر تمتلك من القدرات ما يحقق الأمن الإقليمي.