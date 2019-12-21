جامعة حلوان تنظم مؤتمر الموسيقى وهوية الشعوب في مارس المقبل

تنظم كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، المؤتمر الدولي الثالث العلمي الحادي عشر للكلية بعنوان: الموسيقى وهوية الشعوب، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، ورئيس المؤتمر، الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، ومقرر المؤتمر الدكتورة شيرين عبد اللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



يأتي المؤتمر انطلاقًا من أن الموسيقى تعد لغة عالمية ونتاج لثقافات مختلفة سعى البشر لتطويرها على مر العصور.



ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التأثير المتبادل بين التطور الموسيقي والهوية الثقافية للشعوب بأطرها المختلفة من تعليم وتنشئة واستدامة وثقافة.



ويناقش المؤتمر عدة محاور وهي الهوية الموسيقية ورفع الوعي المجتمعي للشعوب، حفظ التراث والهوية باستخدام التقنيات الحديثة، دور وسائل التواصل الاجتماعى في مزج هويات الشعوب، التعليم الموسيقي والهوية، البرامج التعليمية الموسيقية بين المزج الثقافي والهوية، البرامج التعليمية الموسيقية متعددة الخلفيات الثقافية، هوية الاطفال العرب والمهاجرين الثقافية، التنمية المستدامة وهوية الشعوب، الهوية الموسيقية بين الأصالة والمعاصرة، تأثير القوى الناعمة على هوية الشعوب، الموسيقى والهوية عند ذوي الاحتياجات الخاصة.



يقام حفل الافتتاح في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٣ مارس ٢٠٢٠ بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية السياحة والفنادق.



كما تقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من ٥ مارس ٢٠٢٠ إلى ٨ مارس ٢٠٢٠ بباخرة نايل كروز - الأقصر وأسوان.