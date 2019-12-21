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رياضة

ميدو ينعي ابن نادى الزمالك بكلمات مؤثرة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:39 م
صدى البلد
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منار نور
أعلن أحمد حسام ميدو وفاة وليد قاصد، إدارى نادى الزمالك، صباح اليوم، السبت، وسط حزن كبير من أفراد الجهاز الفنى واللاعبين.

وغرد أحمد حسام ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "توفى صباح اليوم ابن نادي الزمالك وإداري الفريق الأول وليد قاصد.. كان راجل طيب ومخلص في عمله ومتسامح مع الجميع.. الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة".

وكان أمير عزمى مجاهد، مدرب فريق الزمالك السابق، نشر صورة تجمعه بـ وليد قاصد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" معلنا خبر وفاته.

وعلق أمير عزمى على الصورة التى تجمعه بـ قاصد قائلا: "مع السلامة يا صاحبى إنا لله وإن إليه راجعون وليد قاصد فى ذمة الله".
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