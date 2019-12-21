بصحبة تركي آل شيخ.. دينا الشربيني وعمرو دياب في أحدث ظهور لهما

نشر تركي ال الشيخ صورة جديدة لعدد من النجوم المصريين علي متن طائرة عيبر حسابه الشخصي بفيس بوك.



وظهر في الصورة الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وأكرم حسني ، وشيكو ، وماجد ، أمير طعيمة .



ويعد موسم الرياض واحدًا من 11 مواسم سعودية تهدف إلى الترويج للمملكة العربية السعودية كمحور للسياحة، فضلًا عن تحسين نوعية الحياة لشعب المملكة.



بدأ موسم الرياض في 11 أكتوبر 2019 بحفل موسيقي لكبار النجوم حول العالم وفرقة K-Pop BTS على استاد الملك فهد الدولي ويستمر حتى مطلع العام المقبل 2020.